Каждая тысяча шагов продлевает жизнь: врач Заварина объяснила, почему ходьба спасает даже больное сердце

Ходьба приносит пользу не только здоровым людям, но и пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как заявила журналистам главный врач реабилитационного центра для детей с пороками сердца НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Минздрава России Анна Заварина, с каждой тысячей шагов риски инфаркта и инсульта сокращаются, передает АГН « Москва ».

По ее словам, ходьба — простая, физиологичная и легко контролируемая нагрузка, которую можно рекомендовать и при хронических заболеваниях. Она улучшает кровообращение, работу легких, доставку кислорода и питательных веществ к органам и тканям, поддерживает когнитивный статус и настроение. Кроме того, такая активность снижает вероятность сердечно-сосудистых и даже онкологических заболеваний.

Заварина отметила, что не обязательно сразу проходить 10 тысяч шагов в день. Начинать следует постепенно, а главное — чтобы ходьба была в удовольствие и стала регулярной. Врач рекомендовала выбрать режим без перенапряжения. Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями перед началом любых физических нагрузок она советует пройти обследование у лечащего врача и подобрать оптимальные зоны пульса для безопасных тренировок.