Каждый четвертый россиянин уже подрабатывает: кто берет дополнительную работу и сколько на ней зарабатывает

Каждый четвертый работающий россиянин имеет дополнительный заработок. Об этом свидетельствуют данные исследования SuperJob. Еще половина опрошенных хотела бы найти подработку.

Чаще всего дополнительную занятость имеют медицинские сестры, врачи, главные бухгалтеры и учителя. Также подработка распространена среди маркетологов, воспитателей, охранников и программистов.

Сотрудники с гибридным графиком подрабатывают чаще других — 37%. При полностью удаленной работе показатель составляет 27%, а среди тех, кто ежедневно посещает офис, — 21%.

Дополнительный заработок требует немного времени: 67% совместителей тратят на него менее 10 часов в неделю, тогда как годом ранее таких было 60%. Еще 18% уделяют подработке от 10 до 20 часов, а 15% — более 20 часов.

Финансовая отдача за год выросла. У 40% опрошенных подработка приносит от 10 до 30% общего дохода, у каждого пятого — 30–50%, а у каждого восьмого превышает половину личных поступлений.