Каждый пятый зумер боится не построить карьеру и не купить жилье: что говорят психологи?

Психолог Вольз: каждый пятый зумер боится не построить карьеру и не купить жилье

Общество

Аналитический психолог Диана Вольз в беседе с АБН24 сообщила, что каждый пятый россиянин в возрасте от 18 до 29 лет опасается, что не сможет построить успешную карьеру и приобрести собственное жилье. По ее словам, тревожность зумеров связана с дорогой недвижимостью, давлением соцсетей и изменениями на рынке труда.

Вольз отметила, что цены на недвижимость взлетели колоссально, и это объективная реальность. Однако важно и психологическое восприятие: если раньше нужно было все успеть до 30 лет, то сейчас от молодых людей ждут достижений уже к 20 годам.

Специалист пояснила, что зумеры постоянно сравнивают себя с другими, видя в соцсетях картинку чужого благополучия и не зная, что за ней стоит. Дополнительную неопределенность создает рынок труда: привычный путь от начальной должности к карьерному росту становится менее понятным, а часть стартовых позиций уже может занимать искусственный интеллект. В результате у молодых людей возникает ощущение, что они не понимают ни того, как добиться успеха, ни зачем двигаться по прежним сценариям.

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