Кибератака, сгоревший склад и долг ₽4,5 млн: почему завод в Ревде остановился и сокращает людей

В Ревде приостановил работу завод «ТДМ УралТех», выпускающий электроприборы, на предприятии идет сокращение штата. Об этом E1.RU рассказали бывшие сотрудники, сообщившие о массовых сокращениях и задержке выплат.

По их словам, по закону им должны были выплатить вторую и третью зарплату, но выплат нет; о ситуации уже сообщали в прокуратуру, Следственный комитет и администрацию президента, однако результата это пока не дало.

В компании изданию подтвердили, что «ТДМ УралТех» оказался в крайне тяжелом финансовом положении, из-за чего работу пришлось остановить. По словам представителей завода, процедура сокращения проведена в соответствии с Трудовым кодексом: сокращенным работникам выплатили зарплату за отработанное время, компенсацию за неиспользованные отпуска и выходное пособие в размере среднего месячного заработка. При этом на предприятии признали задержку выходного пособия за второй месяц.

Причинами назвали кибератаку на серверы в июле, после которой была утрачена информация, включая базы 1С, и потерю большого товарного запаса после атак БПЛА на склад Wildberries. В компании заверили, что после погашения налоговой задолженности возобновят расчеты с уволенными, в приоритетном порядке — с теми, у кого на иждивении маленькие дети и дети-инвалиды. По данным «Контур.Фокус», на 29 октября налоговая приостановила операции по части счетов компании, а долг по налогам к началу октября превысил ₽4,5 млн.