Кинолог Владимир Голубев в беседе с « Радио 1 » подчеркнул, что решение завести щенка должно быть взвешенным. Эксперт рекомендовал перед покупкой честно ответить себе на несколько вопросов.

По его словам, если человек реально понимает, сколько времени, сил и внимания потребуется животному, готов заниматься воспитанием и не рассчитывает на легкий путь, значит, он подходит к делу ответственно. Именно такой настрой помогает избежать разочарований и делает совместную жизнь с собакой счастливой.

Среди главных вопросов, которые стоит задать себе заранее, Голубев назвал следующие: достаточно ли у вас времени на собаку, готовы ли вы к ответственности и расходам, подходит ли выбранная порода, готовы ли к щенку семья и дом, сумеете ли вы справляться с трудными периодами и готовы ли разбираться в особенностях содержания животного.