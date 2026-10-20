Кипяток на улицах Колпино: женщина и ребенок получили ожоги ног из-за прорыва трубы
78.ru: в Колпино женщина и ребенок получили ожоги из-за прорыва трубы
В городе Колпино Ленинградской области женщина и ее ребенок получили ожоги ног из-за прорыва трубы с кипятком. Об этом сообщает сайт 78.ru. Авария произошла на перекрестке улиц Ижорского батальона и Тверской.
Судя по опубликованным кадрам, улицы города заволокло паром. Автомобили и автобусы вынуждены проезжать по горячей воде. Как сообщили в администрации города, авария произошла на магистральной трубе АО ТЭК. В настоящее время ведутся работы по устранению протечки. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.