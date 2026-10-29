Киркоров вместо Zivert: почему корпоративы снова зовут звезд старшего поколения

Выбор звезд старшего поколения для новогодних корпоративов объясняется репертуаром, который знаком всем возрастам в компании. Об этом « Абзацу » рассказал музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, так заказчики нередко стремятся объединить разношерстный коллектив.

Критик пояснил, что большие компании — это люди от работников «в полях» до топ-менеджмента, и выбирают артистов, знакомых более-менее и тем и другим. Если в прошлом году заказчики рисковали и пытались «омолодить» сегмент с помощью Zivert или Вани Дмитриенко, то сейчас берут «стопудовые» варианты вроде Григория Лепса или Филиппа Киркорова, а также Надежду Кадышеву, у которой появилось второе дыхание и всплеск популярности не утихает.

Продюсер добавил, что иногда руководство организаций просто не знает молодых исполнителей из чартов и поэтому не отдает им предпочтение. Кроме того, по словам эксперта, приглашение дорогостоящих артистов первого эшелона стало для компаний способом показать финансовую состоятельность. Накануне РИА «Новости» сообщило, что самыми востребованными артистами на предстоящих новогодних корпоративах стали Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Надежда Кадышева, Стас Михайлов и Татьяна Куртукова. Годом ранее в этот список попадали Zivert, Ваня Дмитриенко, Баста и группа «Руки вверх!». Таким образом, по оценке Бабичева, нынешний выбор артистов — это ставка на узнаваемость и объединение аудитории, а не на модные имена.