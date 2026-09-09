Кировские врачи получают до ₽2,7 млн за переезд в глубинку: как получить такие деньги и жилье

В Кировской области врачам, которые соглашаются работать в отдаленных населенных пунктах, выплачивают до ₽1,5 млн. Кроме того, узким специалистам в районах предоставляют служебное жилье с возможностью приватизации через 10 лет и ежеквартальную премию в размере ₽150 тыс. Об этом сообщает « Город Киров ».

По данным портала, в регионе уже нет прежних низких зарплат у медиков. На сайте «Работа России» размещены вакансии с доходом от ₽100 тыс. для радиотерапевта, эндоскописта, хирурга и онколога. Однако врачей по-прежнему не хватает. Бывшая сотрудница скорой помощи рассказала изданию, что зарплаты подняли, но выросла и нагрузка, из-за чего люди выгорают.

Кировская область входит в число регионов с максимальной укомплектованностью специалистами по основным врачебным специальностям. Чтобы зарабатывать больше, медик может переехать в малый населенный пункт, получить узкую специальность и работать в районе или совмещать учебу и работу: на премии ординаторам заложено ₽142 млн.

В качестве примера издание приводит Яранский район, который первым ввел собственную доплату для медработников в ₽500 тыс. Вместе с федеральными выплатами начинающий врач там может получить до ₽2,7 млн. Власти уточняют, что размер единовременной выплаты для уехавших в отдаленные территории составляет от ₽500 тыс. до ₽1,5 млн в зависимости от должности и удаленности места. Выплаты положены врачам первичного звена, узким специалистам, фельдшерам, акушеркам и медсестрам ФАПов и амбулаторий.

В этом году участниками программ стали сотрудники 11 центральных районных больниц и отделений скорой помощи в Аркуле, Вахрушах и Неме.