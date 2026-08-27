Китай без кефира, бумажных меню и с теплыми полами: что ждет российских туристов и как подготовиться заранее

Российским туристам в Китае приходится привыкать к местным культурным и бытовым особенностям. По данным издания АБН24 , главным инструментом для путешественников остается приложение Alipay: через него оплачивают покупки, заказывают еду и вызывают такси Didi.

Поскольку российские карты «Мир» в КНР не работают, туристам советуют заранее привязать к Alipay карты иностранных банков или UnionPay от Россельхозбанка. В кафе и ресторанах бумажные меню почти не встречаются: заказ обычно делают через QR-код. С ноября 2025 года въездные анкеты оформляют только в электронном виде не позднее чем за 36 часов до вылета. Ужесточены и правила провоза портативных аккумуляторов на внутренних рейсах.

В быту путешественники отмечают отсутствие центрального отопления и сушильных машин в большинстве домов. В общественных туалетах часто установлены напольные унитазы, бумаги может не быть, поэтому рекомендуют носить салфетки. Билеты на скоростные поезда поступают в продажу за две недели и быстро раскупаются. Дорога из Шанхая в Пекин занимает около пяти часов и стоит примерно ₽7 тысяч.

Туристам советуют бронировать отели с завтраком: привычную утреннюю еду и кофе на улицах найти сложно. Отмечаются и другие отличия: в магазинах нет кефира, балконы часто не застеклены, местные жители не склонны хранить старые вещи. Китайский завтрак может состоять из жирного супа с лапшой, что поначалу непривычно для россиян, однако со временем путешественники адаптируются к местному ритму.