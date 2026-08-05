Китай подхватит эстафету? Продюсер рассказал, куда могут перенести «Интервидение» из Саудовской Аравии

Музыкальный продюсер Павел Рудченко в беседе с « Абзацем » высказал мнение, что международный конкурс «Интервидение» может быть перенесен в Китай, если организаторы решат отказаться от проведения шоу в Саудовской Аравии. По его словам, Пекин обладает всеми необходимыми техническими и финансовыми ресурсами, чтобы оперативно принять масштабное мероприятие.

Собеседник отметил, что Китай способен организовать конкурс без серьезных финансовых потерь и на высоком качественном уровне благодаря развитой экономике и технологиям, и такой дружественный шаг был бы очень кстати. При этом возможная пауза в подготовке, по мнению продюсера, не навредит проекту, поскольку «Интервидение» находится на этапе становления. Организаторы могут взять паузу и перенести шоу, чтобы провести его на должном и безопасном уровне. На рейтинги это, скорее всего, не повлияет — на стадии трансформации подобные изменения вполне допустимы.