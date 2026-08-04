Китай расширяет присутствие: в России ждут два новых кроссовера

Китайский автопроизводитель Deepal официально подтвердил выход на российский рынок сразу двух новых кроссоверов — S05 и S09. Патенты на товарные знаки уже зарегистрированы в Роспатенте и действуют до 2036 года. Пока в стране продается только старшая модель S07, но уже до конца года модельный ряд расширится. Подробности выяснила редакция Авто Mail .

Заявки на регистрацию были поданы еще в марте, а 3 августа компания «Чунцин Чаньгань Аутомобайл» получила одобрение. Документы охватывают не только сами автомобили, но и двигатели, шасси, кузова — весь класс МКТУ 12, который относится к транспортным средствам.

На данный момент в России официально представлен среднеразмерный гибрид S07 с 1,5-литровым турбомотором и электродвигателем суммарной мощностью 238 л. с. Разгон до сотни занимает 7,7 секунды. В топовой комплектации с учетом спецпредложений цена стартует от ₽4 084 900. Сборка организована на «Автоторе» в Калининграде методом крупноузловой сборки, при этом компания намерена углублять локализацию.

Дилеры подтвердили: модели S05 и S09 действительно поступят в продажу до конца 2026 года. Ожидается, что это будут кроссоверы разных размерных классов — S05, вероятно, станет младшим и более доступным, а S09 — флагманским. Технические подробности пока не раскрываются, но, судя по логике бренда, это будут гибридные или полностью электрические версии.

Авто Mail направил запрос в российский офис Deepal и получил официальное подтверждение планов. Подробности о комплектациях и точных сроках старта продаж обещают объявить позднее.