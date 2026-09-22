Китаянка очнулась в гробу через сутки после того, как родные не нашли у нее пульс

В провинции Хэбэй 70-летняя женщина пришла в себя в гробу через сутки после того, как родственники посчитали ее умершей. Об этом пишет The Star. Китаянка страдала церебральным тромбозом.

Семья забрала ее домой для паллиативного ухода, а 8 сентября близкие не обнаружили у нее пульс и другие признаки жизни. Женщину поместили в охлаждаемый гроб, где тело должно было находиться до приезда родных и друзей для прощания. На следующий день она очнулась.

Состояние женщины оценивалось как критическое: она не могла самостоятельно принимать пищу и воду. Спустя несколько дней она скончалась. Произошедшее вызвало возмущение пользователей местных соцсетей. Они отметили, что перед организацией похорон родственникам следовало получить официальное медицинское подтверждение смерти.

Врачи предположили, что женщина могла находиться в состоянии мнимой смерти. При таком состоянии жизненные показатели становятся крайне слабо выраженными: у человека может наблюдаться кома, а обмен веществ, пульс и дыхание существенно замедляются.