На московских ярмарках в начале осени появился кизил. Фермеры привезли несколько сортов, различающихся размером, формой, цветом и вкусом. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

С ботанической точки зрения плод кизила — костянка, но из-за размера и формы его часто называют ягодой. Раньше всех созревает сорт «елена» с небольшими ярко-красными плодами и мягким гармоничным вкусом. «Владимирский» отличается крупным размером и темной окраской при полной спелости. У «светлячка» бутылочная форма и сочная мякоть, у «билды» — широкие грушевидные плоды с мягкой кислинкой. Поздний сорт «семен» узнается по плотной текстуре, выраженному аромату и темно-бордовому цвету.

Кизил содержит витамин C, необходимый для работы иммунной системы и особенно важный осенью. Красный цвет плодам придают антоцианы — природные антиоксиданты. Также в составе есть пектин, органические кислоты, калий, магний и железо. Органические кислоты и дубильные соединения сдерживают рост некоторых микроорганизмов, поэтому домашние заготовки хранятся дольше. Пектин помогает получать густые джемы и соусы без дополнительных загустителей.

Спелый кизил едят свежим, но из-за кисло-сладкого вкуса чаще используют для варенья, компотов и добавления в блюда. Косточки содержат растительные масла и сахара. При обжаривании сахара карамелизуются, придавая им темный цвет и легкую горчинку, а масла формируют насыщенный аромат. Измельченные косточки заваривают — получается напиток, похожий на кофе, но без кофеина.

Кислинка позволяет сочетать кизил не только со сладким. В кавказской кухне из него делают густые соусы к мясу, птице и рыбе: плоды отваривают, протирают через сито и смешивают с чесноком, кинзой, острым перцем и специями. Еще один традиционный вариант — лавашана, тонкая пастила из кизилового пюре, которую добавляют в супы, плов и тушеное мясо.

Кизиловый кустарник зацветает ранней весной, иногда уже в феврале, а урожай большинства сортов созревает только к началу осени — через пять-шесть месяцев после цветения. Растет он медленно и, по разным данным, живет и плодоносит от 100 до 250 лет. За это он получил название «ягода долголетия».