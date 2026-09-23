Кладбище автомобилей на границе с Грузией: что ждет машины, оставленные россиянами?
Mash: в Верхнем Ларсе отправят на переработку 500 брошенных машин
Верхний Ларс избавляют от брошенных автомобилей: около 500 машин, оставленных за последние четыре года, отправят на переработку или свалку. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на Telegram-канал Mash. Скопление брошенного транспорта начало формироваться в 2022 году, особенно много машин появилось осенью того же года.
Сейчас автохлам растянулся на несколько километров вдоль дороги, ведущей к границе с Грузией. Общую стоимость оставленных автомобилей оценивают примерно в ₽100 млн.
За время простоя большинство машин разобрали: с них сняли колеса, фары, зеркала и стекла, а из салонов вынесли кресла и другие детали. Часть транспорта в период массового отъезда россиян через Верхний Ларс продавали перекупщикам на запчасти по ценам значительно ниже рыночных. Продажа авто на границе продолжается и сейчас. Некоторые россияне не могут въехать в Грузию на машинах из-за отсутствия необходимых документов и предпочитают реализовать их на месте. Покупатели приобретают такие ТС преимущественно для разбора на комплектующие.
Теперь территорию намерены освободить от накопившегося автохлама. Росавтодор совместно с местной администрацией проведет осмотр машин: пригодные для дальнейшей переработки направят на соответствующие предприятия, остальные вывезут на свалку.