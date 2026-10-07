Кладбищенский туризм: почему прогулки по некрополям помогают победить страх смерти?

Экскурсии по кладбищам помогают людям преодолеть страх смерти. Об этом « Абзацу » рассказал психиатр Тимур Муталиев. По его словам, старые некрополи привлекают как исторические и архитектурные объекты, а не как мрачные места.

В повседневной жизни люди стараются избегать мыслей о конце жизни, но на кладбище эта дистанция сокращается. Такие прогулки позволяют безопасно столкнуться с пугающей темой и уменьшить внутреннее напряжение.

Муталиев отметил, что столкновение с темой смерти не обязательно усиливает страх. Иногда происходит обратное: когда пугающая тема перестает быть запретной и далекой, тревога вокруг нее уменьшается. Человек находится рядом с этой темой в безопасной ситуации — гуляет, слушает экскурсовода, рассматривает памятники. Психиатр подчеркнул, что за таким увлечением не всегда стоят расстройства или экзистенциальный кризис: многих привлекают тишина и возможность отдохнуть от информационного шума мегаполиса. По его словам, интерес к кладбищам выглядит необычным лишь на первый взгляд. Старые некрополи — это одновременно история города, архитектура, биографии известных людей и семейные истории. Иногда такая экскурсия мало отличается от прогулки по историческому району, просто контекст другой.