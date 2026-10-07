Кладбищенский туризм: почему прогулки по некрополям помогают победить страх смерти?

Психиатр Муталиев: экскурсии по кладбищам помогают преодолеть страх смерти

Общество

Экскурсии по кладбищам помогают людям преодолеть страх смерти. Об этом «Абзацу» рассказал психиатр Тимур Муталиев. По его словам, старые некрополи привлекают как исторические и архитектурные объекты, а не как мрачные места.

В повседневной жизни люди стараются избегать мыслей о конце жизни, но на кладбище эта дистанция сокращается. Такие прогулки позволяют безопасно столкнуться с пугающей темой и уменьшить внутреннее напряжение.

Муталиев отметил, что столкновение с темой смерти не обязательно усиливает страх. Иногда происходит обратное: когда пугающая тема перестает быть запретной и далекой, тревога вокруг нее уменьшается. Человек находится рядом с этой темой в безопасной ситуации — гуляет, слушает экскурсовода, рассматривает памятники. Психиатр подчеркнул, что за таким увлечением не всегда стоят расстройства или экзистенциальный кризис: многих привлекают тишина и возможность отдохнуть от информационного шума мегаполиса. По его словам, интерес к кладбищам выглядит необычным лишь на первый взгляд. Старые некрополи — это одновременно история города, архитектура, биографии известных людей и семейные истории. Иногда такая экскурсия мало отличается от прогулки по историческому району, просто контекст другой.

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