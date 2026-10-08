Кладбищенский туризм в Москве: почему москвичи променяли Турцию на Ваганьковское?

Москвичи всё чаще выбирают кладбищенский туризм вместо традиционного отдыха. Спрос на такие экскурсии в столице вырос на 20%, сообщает издание « Версия ». Лидирует Ваганьковское кладбище, где на одном маршруте можно увидеть могилы Высоцкого, Миронова и Соньки Золотой ручки.

Туроператоры предлагают более ста маршрутов по Ваганьковскому, Новодевичьему, Донскому и Введенскому кладбищам, а также по Кремлёвскому некрополю. Групповая прогулка стоит ₽1200–1800, индивидуальный гид — до ₽10 тыс.

Основные клиенты — молодёжь и туристы из Китая. Первые ищут самовыражение, вторые — экзотику. Москвичи проявляют креатив: на могиле Хрущёва регулярно находят кукурузу, у памятника Гоголю проводят спиритические сеансы, а у Чехова постамент покрыт отпечатками губ молодых актрис, которые таким образом отдают дань профессионального почтения. Такой формат перестал быть маргинальным и превратился в отдельный рынок.