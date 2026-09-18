Клавиатура, телефоны и кнопки лифтов: инфекционист Мухина назвала главные рассадники бактерий в офисе

Инфекционист Марият Мухина в беседе с « Абзацем » назвала главные рассадники бактерий в офисе. По ее словам, это клавиатура, стационарные телефоны, дверные ручки и кнопки лифтов. Также в список входят посуда на кухне и системы кондиционирования.

Компьютерные атрибуты, объяснила врач, зачастую служат главными накопителями микроорганизмов, поскольку рядом с ними едят и пьют. На клавиатуре, мышке и ковриках оседают крошки, частицы кожи и следы косметики, что формирует питательную среду для бактерий. При касании на устройства переносятся микробы с рук, со временем может образовываться биопленка из кокков.

Опасны, предупредила Мухина, и все стационарные и личные телефоны: на их поверхности накапливаются капельки слюны, частицы кожи, а также микробы из карманов или сумок. Сумка в этом случае служит отдельной камерой для размножения с высокой влажностью и температурой. Аналогично с дверными ручками, поручнями и кнопками лифтов — каждый сотрудник оставляет на них свой «микробный след», стафилококки или кишечные бактерии.

Системы кондиционирования и увлажнители, уточнила инфекционист, также подходят для роста специфических микроорганизмов. На загрязненных фильтрах хорошо чувствуют себя плесневые грибы и легионелла, которые потоком воздуха разносятся по всему офису и могут вызывать инфекции.