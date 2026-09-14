Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых, до этого регулятор смягчал денежно-кредитную политику десять заседаний подряд. Поскольку значительная часть автомобилей приобретается в кредит и лизинг, «ключ» напрямую влияет на условия займов. Корреспондент Autonews.ru под видом покупателя посетил крупные дилерские центры Москвы и выяснил, как изменились кредитные условия на популярные модели.

Так, Haval Jolion без первоначального взноса оформить можно, но менеджер отговорил от этой идеи: не каждый банк одобрит такой заем, а ставка окажется настолько высокой, что клиент сразу уйдет. При взносе 10% ставка составила 11,3%, при 20% — 10,40%, но первоначальный взнос в салоне принимают только наличными, плюс нужно оплатить GAP (₽50 тыс.) и полис ОСАГО. При взносе ₽1 млн ставка падает до 7,50%, ежемесячный платеж — ₽31 840, переплата — ₽321 418. Рассрочка доступна при взносе 60% от стоимости.

Для Tenet T7 в дилерском центре «АвтоСпецЦентр» цены оказались выше рекомендованных, но менеджер предложил один кроссовер из прошлых закупок за ₽2 750 000 с зимней резиной в подарок. При взносе 10% и кредите на 60 месяцев ставка — 10,8%, ежемесячный платеж — ₽58 300. Дополнительно придется заплатить ₽97 тыс. за «услуги банка». При взносе ₽1 млн ставка снижается до 8%, платеж — ₽39 900. Беспроцентная рассрочка на два года требует первого взноса ₽1 235 000, на три года — ₽1 482 000.

Lada Vesta в комплектации «Комфорт» в салоне «АвтоГермес» стоит ₽1 631 000, при кредите действует скидка ₽50 тыс. При взносе 20% (₽326 200) ставка — 12,4%, платеж — ₽32 тыс. в месяц; при взносе 30% (₽489 300) ставка — 10,9%, платеж — около ₽23 тыс. За GAP придется отдать еще ₽40–50 тыс. Менеджер также сообщил, что бесплатным цветом является только черный, за остальные нужно доплатить ₽20 тыс.

Для сравнения: в мае при ключевой ставке 14,5% условия по Haval Jolion были выгоднее — например, при взносе 10% и кредите на три года ставка составляла 8%, а ежемесячный платеж — ₽71 885.