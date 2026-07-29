Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова в беседе с « Абзацем » объяснила, когда путаница в бытовых ситуациях должна вызывать тревогу. По ее словам, насторожиться стоит, если подобные сбои становятся регулярными и прогрессируют: человеку становится трудно выполнять привычные действия, он забывает знакомые маршруты, не узнает людей, теряется в привычной обстановке или перестает справляться с бытовыми задачами.

Такие изменения могут сопровождать неврологические заболевания, различные виды деменции, последствия инсульта, черепно-мозговых травм, а в ряде случаев и выраженную депрессию.

При этом единичные эпизоды — положить ключи в холодильник или искать очки, которые уже надеты, — чаще всего говорят о перегрузке мозга. Недосып, хронический стресс и попытки делать несколько дел одновременно снижают эффективность внимания. В таких случаях, по мнению специалиста, человеку нужны сон, отдых и возможность немного снизить нагрузку.