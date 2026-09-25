Кофе и блинчики оказались лишними: туристку «Аэрофлота» не хотели пускать на рейс в Дубай

Пассажирка «Аэрофлота» в Шереметьево столкнулась с требованием убрать лишнюю ручную кладь перед вылетом в Дубай. Поводом стали термокружка с кофе и блинчики. Об этом туристка рассказала в чате, посвященном национальному перевозчику.

По ее словам, при себе у нее были небольшой чемодан размера S и дамская сумка. На посадке сотрудники заявили, что ручной клади слишком много, и предложили убрать либо женскую сумку, либо пакет с едой.

Женщина отметила, что много лет имеет статус Gold в программе «Аэрофлот Бонус» и часто летает, однако давно не сталкивалась с таким вниманием к ручной клади. Спорить она не стала: на глазах у сотрудников сложила термокружку с кофе и блинчики в чемодан, а достала их сразу после посадки в автобус. Своей историей пассажирка хотела предупредить туристов, что несколько предметов сверх установленной нормы не всегда пропускают на борт. Она посоветовала не рассчитывать на то, что чемодан, коробка фруктов, дамская сумка и пакеты из duty-free гарантированно пройдут как ручная кладь.

Формально действия сотрудника соответствуют политике перевозчика: помимо чемодана установленных габаритов пассажир может взять на борт только одну дополнительную вещь — рюкзак, дамскую сумку, пакет и тому подобное.