Кофе, который стоил ₽25 миллионов: как аферисты сварили инвестиционную схему и оставили людей без денег

Московские полицейские задержали троих участников организованной группы, подозреваемых в хищении у граждан более ₽25 миллионов под видом инвестиций в кофейный бизнес. Оперативно-разыскные мероприятия прошли на территории Подмосковья и в Санкт-Петербурге. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, злоумышленники выстроили схему обмана: в интернете они размещали объявления о якобы привлекательном финансовом проекте фирмы по производству и обжарке кофе. С клиентами заключались договоры займа с обещанием процентных выплат от имени юридического лица, однако исполнять обязательства аферисты не собирались. Все полученные деньги они присвоили и потратили по собственному усмотрению. На сегодняшний день установлено 13 потерпевших.

Следователь СУ УВД по ЮЗАО возбудил 13 уголовных дел по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Все трое подозреваемых задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление всех эпизодов, возможных сообщников и розыск похищенных средств.