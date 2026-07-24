Кофе, который стоил ₽25 миллионов: как аферисты сварили инвестиционную схему и оставили людей без денег
МВД: трое задержаны за хищение более ₽25 млн под видом инвестиций в бизнес
Московские полицейские задержали троих участников организованной группы, подозреваемых в хищении у граждан более ₽25 миллионов под видом инвестиций в кофейный бизнес. Оперативно-разыскные мероприятия прошли на территории Подмосковья и в Санкт-Петербурге. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным, злоумышленники выстроили схему обмана: в интернете они размещали объявления о якобы привлекательном финансовом проекте фирмы по производству и обжарке кофе. С клиентами заключались договоры займа с обещанием процентных выплат от имени юридического лица, однако исполнять обязательства аферисты не собирались. Все полученные деньги они присвоили и потратили по собственному усмотрению. На сегодняшний день установлено 13 потерпевших.
Следователь СУ УВД по ЮЗАО возбудил 13 уголовных дел по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Все трое подозреваемых задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление всех эпизодов, возможных сообщников и розыск похищенных средств.