«Кофе с батюшкой» и «Чай с хазратом»: как проекты «Татар-информа» попали в колонии?

О проектах осужденным рассказали руководитель миссионерского отдела Казанской Епархии иерей Александр Ермолин, постоянный спикер проекта «Кофе с батюшкой», имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин и постоянный спикер проекта «Чай с хазратом», а также журналисты агентства Альмир Хабибуллин и Елена Фенина. Транслировать проекты будут по внутреннему кабельному телевидению исправительных учреждений.

Отец Александр рассказал, что проекты ведутся уже третий год. По его словам, авторы стараются простым и доступным языком рассказывать о православии, делая особый упор на распространенных заблуждениях. Например, многие думают, что Покров — это день, когда земля покрывается снегом, а на Крещение надо окунаться в ледяную воду, чтобы очиститься от грехов. Начинали с текстовых вариантов, а получив большой отклик читателей, решили использовать видеоформат. Главная идея проектов — просветительская. Священник отметил, что рассказывается о религиозных праздниках, традициях, венчании, крещении, то есть о простых вещах, но при этом раскрываются моменты, которые многим были неизвестны. Он выразил надежду, что проекты будут интересны осужденным и помогут узнать много нового об исламе и православии.

Рустам Хайруллин отметил, что Всевышний сотворил каждого человека изначально верующим. Он пожелал всем счастья и благополучия, признав, что на закрытой территории особенно тяжело поднимать такие вопросы. Имам напомнил, что мечеть «Гаиля» переводится как «семья», и подчеркнул: где бы человек ни находился и в какой бы ситуации ни был, у всех есть семья — в этом мире или в том. Это жены, бабушки, дедушки, дети, родители.

После презентации осужденные задали религиозным деятелям вопросы. Они спрашивали о милости Божией и страхе Божьем, о сущности Христа. Кто-то попросил помолиться за них. Вопросов было много, и на каждый священнослужители ответили. Начальник отдела воспитательной работы с осужденными УФСИН России по Республике Татарстан Алексей Веряскин подчеркнул, что осужденные были на удивление активны и проявляли серьезный интерес к религии. Он отметил, что вопросы были далеко не банальные. На территории каждой колонии есть мечеть и храм, священнослужители регулярно навещают осужденных, проводят таинства и обряды. Трансляция проектов «Кофе с батюшкой» и «Чай с хазратом» станет хорошим подспорьем в работе по исправлению и религиозному просвещению осужденных.

Проекты «Татар-информа» — серия просветительских подкастов на тему православия и ислама. В команде проекта редактор Светлана Белова, оператор и монтажер Айсылу Кашапова.