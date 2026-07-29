Диетолог Андрей Бобровский в беседе с радио Sputnik объяснил, в каких случаях кофе перед авиаперелетом лучше не пить. По его словам, особенно важно избегать напитка натощак, поскольку перепады давления во время полета негативно влияют на желудочно-кишечный тракт, а кофе дополнительно расслабляет пищевые сфинктеры, повышая риск изжоги.

Специалист также посоветовал с осторожностью употреблять кофе перед ночными рейсами: если пассажир планирует выспаться, напиток станет лишним раздражителем, особенно для тех, кому и без того некомфортно засыпать в тесном кресле и в шуме. Помимо этого, эксперт предупредил, что смешивать кофе с алкоголем перед полетом не следует.