Кофейни теряют клиентов: россияне перешли на домашний кофе и автоматы, а спрос на франшизы рухнул на 51%

Россияне стали реже посещать классические кофейни, несмотря на стабилизацию мировых цен на кофейное зерно в первой половине 2026 года. После прошлогоднего подорожания потребители переориентировались на более экономичные форматы: кофе дома, напитки из автоматов и точки без посадочных мест.

По данным «Коммерсанта», мировые цены на зерно начали снижаться, но заметного удешевления чашки в заведениях не произошло. Расходы бизнеса остаются высокими из-за курса рубля, импорта, логистики, обжарки, аренды, оплаты труда и стоимости дополнительных продуктов.

В рознице фиксируется рост продаж растворимого и молотого кофе. Спрос на кофемашины за первое полугодие вырос на 13%, на кофеварки — на 10%. Все чаще покупатели выбирают кофе в дрип-пакетах благодаря удобству и цене.

При этом рынок в целом расширяется: число работающих организаций выросло на 7%, до 23 тыс. Основной прирост обеспечили небольшие предприятия и точки кофе с собой, тогда как число классических кофеен сократилось примерно на 13%.

Серьезную конкуренцию заведениям составляют супермаркеты и магазины у дома: готовый кофе там сейчас покупают 35% россиян против 17% три года назад. Инвесторы стали осторожнее: спрос на кофейные франшизы за полугодие снизился на 51%.

Эксперты считают наиболее устойчивыми компактные точки с минимальными затратами и крупные кофейни с посадкой, едой и выраженной атмосферой. Уязвимой остается промежуточная модель с высокими расходами, но без достаточных причин для длительного пребывания гостей.