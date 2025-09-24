Кофейня в Дубае установила мировой рекорд стоимости чашки кофе

Дубайская кофейня установила мировой рекорд, продав чашку кофе за $680. Напиток внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой в мире. Об этом сообщает РБК.

За $680 гости заведения получают не просто напиток, а целую ритуальную церемонию. Основой рекордного кофе стали редчайшие зерна сорта Hacienda La Esmeralda из Панамы, известные изысканным вкусом с нотами жасмина и косточковых фруктов. Их варят методом пуровер, подчеркивая чистоту вкуса.

Напиток подают в уникальном японском бокале, изготовленном вручную из хрусталя. К кофе предлагают десерты, включающие те же элитные зерна: тирамису, шоколадное мороженое и фирменный шоколадный десерт. Для полноты восприятия гостям вручают карточки с дегустационными заметками.

Официальное признание рекорда состоялось 13 сентября 2025 года. Этот проект демонстрирует растущий спрос на премиальный кофейный опыт, где ценность создается за счет эксклюзивных ингредиентов, мастерства бариста и особой атмосферы. Покупатель рекордной чашки остается неизвестным.

