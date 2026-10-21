Когда крестить ребенка и кого выбирать крестным? Игумен Варфоломей дал разъяснения

Наместник Свято-Троицкого Макариево-Унженского мужского монастыря игумен Варфоломей Коломацкий в интервью РИАМО рассказал, когда следует крестить ребенка и кто может стать крестными родителями. По его словам, раньше детей крестили после восьмого дня, когда им нарекали имя. Существует также обычай крестить после сорокового дня с момента рождения — тогда мама после родов впервые может прийти в храм.

Крестными родителями могут быть прежде всего крещеные и желательно воцерковленные люди. Это должно быть осознанное решение, поскольку крестные несут равную ответственность с родителями за то, какими христианами будут их крестники. Ответственность включает три составляющие: вероучительную (крестные должны научить основам веры), молитвенную (молиться за крестников) и нравоучительную (быть примером истинно христианской жизни). Игумен отметил, что бытует мнение, будто ребенку лучше принимать крещение в осознанном возрасте. Однако крещение — это рождение человека для духовной жизни, в котором он избавляется от бремени первородного греха и получает ангела-хранителя, оберегающего от всякого зла. По словам священника, дети очень рано начинают различать добро и зло как в окружающем мире, так и внутри себя. Оставлять ребенка без помощи, которую он получает в церковных таинствах, без ангела-хранителя, по мнению игумена, не имеет смысла.