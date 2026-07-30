Когда нейросеть заменяет людей: невролог назвала грань между помощью ИИ и опасной зависимостью
Невролог Преображенская: работа с ИИ — это инструмент, а не зависимость
Невролог Ирина Преображенская в беседе с kp.ru объяснила, когда использование искусственного интеллекта превращается в зависимость. По ее словам, если нейросеть применяется как рабочий инструмент или для перепроверки информации, это не свидетельствует о негативном процессе.
Зависимостью эксперт считает ситуацию, когда ИИ становится для человека единственным другом, советчиком и спутником жизни. В таком случае человек перестает нуждаться в других людях, ограничивает круг общения и выстраивает жизнь исключительно вокруг коммуникации с искусственным интеллектом.