Кого нельзя указывать в церковных записках: священники объяснили, за кого не молятся на литургии

Священнослужители Русской православной церкви разъяснили правила составления церковных записок о здравии и упокоении, а также рассказали, кого в них вносить не следует. Об этом пишет ИА « Кулик ».

Церковная записка — это просьба о молитвенном поминовении конкретного человека. Чаще всего подают два вида: о здравии (за живых) и об упокоении (за умерших). При оформлении имена обычно указывают в родительном падеже. Соблюдается и определенная последовательность: сначала перечисляют представителей церковной иерархии — патриархов, архиереев, священников и диаконов, а затем остальных православных христиан. Такой же порядок действует и для записок об упокоении.

Священнослужители подчеркивают: речь идет именно о литургическом поминовении во время богослужения. Это не значит, что молиться за человека можно только через записку.

В обычные записки не принято включать имена людей, не крещенных в православии. Отдельная категория — канонизированные святые: их имена не вписывают в стандартные записки, поскольку для них существует собственный порядок почитания и молитвенного обращения.

При этом эти правила не являются запретом на любую молитву за некрещеного. В таких случаях священники советуют обращаться к Богу в личной, домашней молитве, прося о милости и помощи.