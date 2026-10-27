Коляска с двухмесячной девочкой на свалке: школьники из Самары спасли младенца

Baza: в Самаре на свалке обнаружили коляску с двухмесячной девочкой

Общество

На свалке в Самаре обнаружили коляску с двухмесячной девочкой. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на Telegram-канал Baza. Малышку спасли проходившие мимо школьники: о находке дети сразу сообщили взрослым, а те вызвали полицию и скорую помощь.

Младенца госпитализировали; по данным канала, жизни ребенка ничего не угрожает. Полицейские уже установили личности родителей. Отца девочки нашли, сейчас с ним работают правоохранители. Таким образом, благодаря внимательности подростков удалось избежать трагедии, а обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.

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