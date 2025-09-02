Агрессивные коллекторы угрожают семье бойца СВО из-за долга по микрозайму

Родители солдата получают агрессивные сообщения, а заемщик находится в зоне боевых действий и не выходит на связь. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

В Уфе коллекторы угрожают семье участника специальной военной операции из-за долга. Военнослужащий занял 9 тыс. р. в микрофинансовой организации перед возвращением в зону боевых действий. Дома он проходил лечение после ранения. Сумма долга с учетом процентов выросла до 12 тыс. р.

Родителям мужчины поступают сообщения с угрозами от коллекторской службы. В микрофинансовой организации подтвердили, что долг будет передан коллекторам, и ситуация может ухудшиться. Связаться с заемщиком практически невозможно из-за его нахождения в зоне боевых действий.

