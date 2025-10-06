Колопроктолог назвала признак, увеличивающий риск рака кишечника в 8 раз

Хирург-колопроктолог Сандра Кавалукас предупредила, что появление крови в стуле увеличивает вероятность развития рака кишечника в 8,5 раза. Этот симптом требует немедленного обследования независимо от возраста пациента. Об этом она сообщила в интервью изданию Daily Mirror.

По словам специалиста, жалобы на кровотечение из прямой кишки кардинально меняют подход к диагностике. Если молодому пациенту с болью обычно не назначают колоноскопию, то при наличии крови это исследование становится необходимым. Кавалукас подчеркивает, что именно этот симптом повышает риск колоректального рака независимо от возрастной группы.

Врач отмечает, что онкология — не единственная возможная причина кровотечений. Однако установить истинный источник проблемы можно только через полноценное обследование. Особую тревогу у специалиста вызывает практика недооценки рисков у молодых пациентов, где рак кишечника традиционно считают маловероятным. Кровь в стуле, по мнению колопроктолога, требует обязательной колоноскопии в любом возрасте, поскольку статистика показывает устрашающую связь между этим симптомом и онкологическим диагнозом.

