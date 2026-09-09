Кольца Венеры на шее молодеют: косметолог назвала привычку, из-за которой складки появляются даже у девушек

Неправильная осанка при сидячей работе и привычка опускать голову к телефону могут ускорить появление колец Венеры на шее. Об этом « Абзацу » рассказала врач-косметолог Ирина Котова. По ее словам, из-за этого горизонтальные складки становятся заметными даже у молодых девушек.

Специалист пояснила, что кольца Венеры — анатомическое образование, которое есть почти у всех, но выражено у людей по-разному. На его проявление влияют осанка, неправильное положение телефона и головы. С возрастом эти линии тоже становятся более заметными, поскольку меняется тонус кожи шеи.

Чтобы отсрочить появление колец, в молодом возрасте достаточно следить за осанкой и держать книги или телефон на уровне глаз, не опуская голову. В более зрелом возрасте, по словам Котовой, можно применять косметологические процедуры, но только после консультации с врачом.