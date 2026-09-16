Психолог Екатерина Кольцова в беседе с сайтом 360.ru объяснила, почему россияне старше 30 лет негативно реагируют на молодежный сленг. По ее словам, причина не только в неприятии новых слов, но и в ощущении отдаленности от подрастающего поколения.

Кольцова отметила, что сленг в основном отрицают люди старше 30 лет — родители и работающие специалисты. Подсознательно они чувствуют, что теряют молодость. Из-за появления новых жаргонизмов человеку кажется, что он отстает от жизни, а наступило время нового поколения.

Эксперт добавила, что такую ситуацию сложно принять на психологическом уровне. При этом те, кто осознал перемены и хочет быть ближе к ним, начинают использовать сленг в своей речи.