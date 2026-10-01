«Комок тревоги»: почему токсичный перфекционизм разрушает психику

Клинический психолог Ирина Пирогова в беседе с « Абзацем » заявила, что за стремлением делать все на высшем уровне часто скрываются глубокая неуверенность в себе, постоянное чувство стыда и повышенная тревожность.

По ее словам, токсичный перфекционизм формируется в раннем детстве, когда ребенка постоянно сравнивают с другими и указывают на его несовершенство. В результате человек начинает воспринимать любой мелкий провал как катастрофу и верить, что без идеальных результатов его не будут уважать и любить.

Пирогова отметила, что перфекционизм окружен тревожностью со всех сторон. Если в детстве ребенку говорили, что он где-то неидеален, или сравнивали с другими, это порождает стыд за неудачи и снижает самооценку. Перфекционист — это не просто человек, выполняющий все на 100 из 100, а постоянно сравнивающий себя с другими и обвиняющий себя в провалах «комок тревоги». Психолог добавила, что здоровое стремление к качеству отличается от деструктивного: в первом случае ошибка воспринимается как нормальный жизненный опыт, во втором — разрушает психику, ведет к самоосуждению и эмоциональному выгоранию. При токсичном перфекционизме человек от отчаяния из-за недостижения идеала может причинять себе вред и убеждать себя в никчемности. Если личность действует только ради воображаемого идеала, сравнивая себя и завидуя другим, это нездоровое стремление, разрушающее жизнь постоянным стрессом, заключила эксперт.