Компьютерные клубы в Москве: траты выросли на 15%, а средний чек упал до ₽3,1 тыс.

За девять месяцев 2026 года расходы на посещение компьютерных клубов в Москве выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек составил ₽3,1 тыс. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщили в пресс-службе компании «Платформа ОФД».

В пресс-службе уточнили, что аналитические модели компании построены на чековых данных, накопленных за 10 лет с каждой третьей кассы в стране. Сравнение января — сентября 2026 и 2025 годов показывает: средний чек на офлайн-посещение компьютерного клуба в Москве составил ₽3,1 тыс., что на 7% ниже прошлогоднего уровня, при этом число покупок выросло на 15%. Онлайн-покупки в этом сегменте увеличились на 46% год к году, а средний чек в онлайне — на 8%, до ₽318.

По словам экспертов платформы, для посетителей сформировалась понятная цена вечера в клубе. Рост числа визитов, отметили они, показывает, что такой формат досуга становится привычным, а не сезонным.