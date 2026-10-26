Компьютерные клубы возвращаются: за год их число в Москве выросло на 21%

АГН «Москва»: число компьютерных клубов в Москве выросло на 21% за год

Общество

За год количество компьютерных клубов в Москве выросло на 21% и достигло примерно 450 точек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс Карты». Данные приводятся за период с 1 октября 2025 года по 1 октября 2026-го.

В компании также зафиксировали рост интереса аудитории к таким заведениям. С января по сентябрь 2026 года пользователи сервиса открывали карточки московских компьютерных клубов на 18% чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, рост числа точек сопровождается и увеличением пользовательского внимания к этому сегменту: за год сеть клубов расширилась более чем на пятую часть, а просмотры их карточек ускорились почти на столько же.

Читайте также

Гаджет на колесах: почему подержанные машины из КНР мгновенно теряют ликвидность

«Наличный челлендж». 51% зумеров не используют банкноты

«Наличный челлендж». 51% зумеров не используют банкноты

Научная работа о сжатии территорий вызвала спор в Ростовской области

Научная работа о сжатии территорий вызвала спор в Ростовской области

Голод как убийца рефлексов и ЖКТ: врач разобрала проблему популярной диеты

Голод как убийца рефлексов и ЖКТ: врач разобрала проблему популярной диеты

Ракетная и беспилотная тревога: ночь в Воронеже прошла под звуки сирен

Аномальный спрос: в Чите и Калининграде продажи «шипов» подскочили в 2,5 раза

«Ямы» для новобранцев: силовые структуры заявили об удержании мобилизованных ВСУ

Подмосковная молодежь сможет поделиться историей о старте карьеры и выиграть путешествие на Камчатку

Подмосковная молодежь сможет поделиться историей о старте карьеры и выиграть путешествие на Камчатку

Поздняя диагностика: В Томской области растет число тяжелых случаев рака

«Праздники диктуют правила». Пенсия за январь придет в декабре

«Праздники диктуют правила». Пенсия за январь придет в декабре

Мощность 150 кВт: в Московской области расширяют сеть зарядок для электрокаров

Мошенники пишут москвичам от имени врачей и выманивают данные

Добавьте mosregtoday.ru в избранное