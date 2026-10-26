Компьютерные клубы возвращаются: за год их число в Москве выросло на 21%

За год количество компьютерных клубов в Москве выросло на 21% и достигло примерно 450 точек. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс Карты». Данные приводятся за период с 1 октября 2025 года по 1 октября 2026-го.

В компании также зафиксировали рост интереса аудитории к таким заведениям. С января по сентябрь 2026 года пользователи сервиса открывали карточки московских компьютерных клубов на 18% чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, рост числа точек сопровождается и увеличением пользовательского внимания к этому сегменту: за год сеть клубов расширилась более чем на пятую часть, а просмотры их карточек ускорились почти на столько же.