Кондиционер гоняет не только воздух, но и вирусы: терапевт объяснила, как не заразиться в душном офисе

Терапевт Светлана Бурнацкая в беседе с Lenta.ru объяснила, что кондиционеры и вентиляторы сами по себе не являются источниками вирусов, однако при неправильной организации воздушных потоков способны увеличить риск их распространения. Особенно опасна такая ситуация в плохо проветриваемых помещениях.

По ее словам, при дыхании, разговоре, кашле или чихании заболевший человек выделяет капли и мельчайшие аэрозоли. Крупные частицы быстро оседают, а мелкие могут долго оставаться в воздухе. Если рядом работает вентилятор или кондиционер с направленным потоком, такие аэрозоли переносятся значительно дальше обычного. Врач подчеркнула, что вероятность передачи инфекции связана прежде всего с недостаточной вентиляцией и длительным пребыванием людей в закрытом пространстве. Она порекомендовала менять направление воздушных потоков, регулярно проветривать комнаты, своевременно обслуживать кондиционеры, менять фильтры и при необходимости использовать очистители воздуха с HEPA-фильтрами.