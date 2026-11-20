Конец эпохи ледяных душей: педиатр рассказала, как современные врачи относятся к классическим методам закаливания
Врач Эрдес: родителей не стоит закалять детей холодной водой против их желания
Врач Светлана Эрдес в беседе с Life.ru предостерегла родителей от принудительного закаливания детей. По словам эксперта, современная педиатрия отказывается от жестких методов оздоровления, подчеркивая важность добровольности и индивидуального подхода.
«Закаливание полезно как часть здорового образа жизни, но не является волшебным средством от всех болезней. Ребенка, который боится холодной воды, нельзя подвергать подобным процедурам», — отметила Эрдес.
Особое внимание специалист рекомендовала уделять детям с хроническими заболеваниями, включая аутоиммунные патологии. Для таких пациентов любые физические нагрузки и процедуры должны подбираться строго индивидуально во избежание осложнений.