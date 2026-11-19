В России готовятся масштабные изменения в Правилах дорожного движения, которые кардинально пересмотрят правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) и работу курьерских служб. Согласно новым требованиям, электросамокаты и электровелосипеды мощностью от 0,25 до 4 кВт будут официально приравнены к мопедам. Это обяжет их владельцев получить водительское удостоверение категории «М», носить защитный шлем и передвигаться исключительно по проезжей части, пишет « Марийская правда ⁠»

Особый акцент сделан на безопасности пешеходов. Детям до 16 лет полностью запретят кататься на СИМ в общественных местах. Курьерский транспорт и техника весом более 35 кг будут окончательно вытеснены с тротуаров. Кроме того, самокатчикам запретят перевозить пассажиров, совершать левые повороты и развороты вне специальных велозон, а парковка будет разрешена максимум на 15 минут строго в размеченных зонах.

Жесткие ограничения коснутся и любителей экстремальной езды: выезд питбайков и незарегистрированных кроссовых мотоциклов на дороги общего пользования и во дворы будет полностью запрещен. Для автомобилистов также вводятся новые правила: обгон запретят на всех перекрестках без исключения, а парковка напротив выездов из дворов или АЗС при наличии сплошной линии разметки станет правонарушением.

В городах появится новая дорожная инфраструктура по обновленному ГОСТу. Власти получат возможность специальными знаками полностью закрывать для СИМ бульвары и набережные. Одновременно вводятся велопешеходные переходы, позволяющие пересекать дорогу без спешивания.

Эксперты поддерживают инициативу, но выражают сомнения в механизмах ее контроля. Депутат Горсобрания Йошкар-Олы Валерий Ершов отметил, что без жесткого надзора нововведения останутся на бумаге. Кроме того, вытеснение тысяч курьерских электробайков на проезжую часть может спровоцировать рост аварийности в плотном автомобильном потоке.