Конец сентября 2026: почему Москва купается в тепле, а Сибирь уже мерзнет?

Синоптики не ожидают одновременного похолодания на всей территории России. По обновленным расчетам, переход к осеннему режиму будет постепенным и неодинаковым в разных частях страны, передает PRIMPRESS .

Жители европейской части пока остаются в зоне теплых воздушных масс. В Центральной России завершение месяца пройдет без существенных осадков. В Москве 29 сентября днем ожидается +15…+17°C, по области местами до +18°C. Ночью похолодает до +3…+8°C, в низинах возможны туманы. 30 сентября днем снова потеплеет до +14…+19°C. Метеорологи отмечают, что в ряде регионов европейской части показатели превышают многолетние значения на 4–9 градусов.

Иная картина на Урале и в Сибири. В Башкортостане 28–29 сентября ночью температура опустится до -3°C. В Бурятии ожидаются интенсивные осадки — дождь и мокрый снег, временный снежный покров и гололед на дорогах.

Юг страны также ждет непогода. В Краснодарском крае 28–29 сентября прогнозируют проливные дожди, грозы и порывистый ветер. В восточных и южных районах Крыма осадки будут сопровождаться ветром до 20–25 м/с.

Таким образом, 29 сентября станет скорее началом плавной смены погодного режима, чем датой одновременного прихода холодов. Центральные регионы еще сохраняют тепло, тогда как северные и восточные территории уже переходят на зимний сценарий.