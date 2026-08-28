Конец света не случится, но люди уже начали «мыслить как машины»: мрачное пророчество физика, о котором все забыли

Австрийский физик и математик Хайнц фон Ферстер еще в 1960 году рассчитал возможную дату глобальной катастрофы. Согласно его модели, опубликованной в журнале Science, 13 ноября 2026 года человечество должно было столкнуться с последствиями перенаселения и нехватки ресурсов. Сегодня этот прогноз выглядит скорее историческим курьезом, однако другая мысль ученого снова становится актуальной.

Фон Ферстер занимался искусственным интеллектом и изучал возможность создания вычислительных систем по принципам живых организмов. Главную опасность он видел не в машинах, похожих на людей, а в обратном: люди сами могут начать мыслить по машинным правилам. Постоянная ориентация на алгоритмы и предсказуемые решения способна вытеснять самостоятельное мышление, саморефлексию и этику. На фоне стремительного развития ИИ эти предупреждения звучат особенно остро.