Конфликт из-за продажи дома перерос в стрельбу из ружья
Следком: полиция Тюмени задержала стрелявшего в людей мужчину
Мужчина арестован за стрельбу по людям из ружья после конфликта из-за продажи дома. Об этом сообщила «Лента.ру», ссылаясь на источник в региональном управлении Следственного комитета России.
В Тюмени суд заключил под стражу 39-летнего мужчину, обвиняемого в стрельбе из ружья по людям. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц. По данным следствия, вечером 5 сентября между двумя семьями возник конфликт из-за сделки по продаже дома.
В ходе ссоры обвиняемый достал ружье и открыл стрельбу по своим оппонентам, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшие с огнестрельными ранениями были доставлены в больницу. Стрелявшего удалось задержать вскоре после инцидента.
