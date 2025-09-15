Конфликт из-за продажи дома перерос в стрельбу из ружья

Мужчина арестован за стрельбу по людям из ружья после конфликта из-за продажи дома. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на источник в региональном управлении Следственного комитета России.

В Тюмени суд заключил под стражу 39-летнего мужчину, обвиняемого в стрельбе из ружья по людям. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц. По данным следствия, вечером 5 сентября между двумя семьями возник конфликт из-за сделки по продаже дома.

В ходе ссоры обвиняемый достал ружье и открыл стрельбу по своим оппонентам, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшие с огнестрельными ранениями были доставлены в больницу. Стрелявшего удалось задержать вскоре после инцидента.

Ранее суд приговорил мужчину к семи годам за расправу над отцом.