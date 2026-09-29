Концерт Артура Пирожкова в Новосибирске отменен: что стало причиной?

Организаторы отменили концерт Артура Пирожкова в Новосибирске

Общество

В Новосибирске отменили выступление Александра Реввы, известного под псевдонимом Артур Пирожков. Шоу «Перетанцуй меня» должно было состояться 29 сентября на площадке «Локомотив-Арена».

Организаторы сообщили о решении в официальном заявлении: «Информируем вас о том, что концерт Артура Пирожкова 29 сентября с шоу «Перетанцуй меня» не состоится». Причины отмены в сообщении не указаны.

Ранее глава регионального «Союза отцов» Сергей Майоров призывал не проводить мероприятие. Поводом стала позиция певца по проведению специальной военной операции.

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