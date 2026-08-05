Короче, но строже: в РПЦ объяснили, почему Успенский пост жестче Великого

Священнослужители Русской православной церкви напомнили верующим, что Успенский пост, который продлится с 14 по 27 августа, является более строгим, чем Великий. Несмотря на короткую продолжительность, на него выпадает гораздо меньше праздников. Об этом пишет ИА ЕЛЬ .

По словам священников, Успенский пост — это 15-дневное духовное путешествие, позволяющее переосмыслить свою духовную жизнь перед праздником Успения. В этот период запрещены мясо, яйца, творог и другие молочные продукты. Разрешены крупы, макароны, овощи, фрукты, грибы, ягоды, сухофрукты, орехи, мед, постный хлеб и постная выпечка. Согласно церковному уставу, в понедельник, среду и пятницу допускается только невареная растительная пища. Во вторник и четверг можно есть вареные блюда без масла, а в субботу и воскресенье — готовить с растительным маслом и выпить немного вина.