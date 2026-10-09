«Король-то голый»: критик Сушко предложил выбирать титулы звезд голосованием
Критик Сушко предложил выбирать титулы звезд через народное голосование
Культурный критик «Абзаца» Анатолий Сушко предложил выбирать неофициальные титулы для звезд шоу-бизнеса через народное голосование, а не присваивать их самостоятельно. Так он отреагировал на дискуссию о лишении певицы Аллы Пугачевой статуса Примадонны.
Сушко заявил, что Пугачева своим поведением дискредитировала слово «примадонна». По его мнению, в отечественном шоу-бизнесе принято самим короновать себя в меру собственной наглости. Критик предложил изменить подход и дать право выбора публике.
В качестве примеров он предложил оставить Ирине Аллегровой звание императрицы, связанное с ее песней, но добавить приставку «шальная». Ольгу Бузову Сушко назвал бы принцессой Забавой, Басту — князем русского рэпа, а Ларису Долину — джаз-купчихой.
Критик также предложил отказаться от исключительно дворянских титулов и придумал альтернативные прозвища. Поскольку Николая Баскова уже называют «золотым голосом России», SHAMAN он предложил звание «золотой волос». Ваню Дмитриенко Сушко назвал бы серебряным мальчиком, Джигурду — бронзовым рыком, а Волочковой отвел титул «кожаный шпагат».
«Единственный, кому не надо ничего менять — Филипп Киркоров, который король. Ведь в последнее время это очень символично. Все кричат „А король-то голый“, а ему все до лампочки», — подытожил критик.