«Король-то голый»: критик Сушко предложил выбирать титулы звезд голосованием

Критик Сушко предложил выбирать титулы звезд через народное голосование

Общество

Культурный критик «Абзаца» Анатолий Сушко предложил выбирать неофициальные титулы для звезд шоу-бизнеса через народное голосование, а не присваивать их самостоятельно. Так он отреагировал на дискуссию о лишении певицы Аллы Пугачевой статуса Примадонны.

Сушко заявил, что Пугачева своим поведением дискредитировала слово «примадонна». По его мнению, в отечественном шоу-бизнесе принято самим короновать себя в меру собственной наглости. Критик предложил изменить подход и дать право выбора публике.

В качестве примеров он предложил оставить Ирине Аллегровой звание императрицы, связанное с ее песней, но добавить приставку «шальная». Ольгу Бузову Сушко назвал бы принцессой Забавой, Басту — князем русского рэпа, а Ларису Долину — джаз-купчихой.

Критик также предложил отказаться от исключительно дворянских титулов и придумал альтернативные прозвища. Поскольку Николая Баскова уже называют «золотым голосом России», SHAMAN он предложил звание «золотой волос». Ваню Дмитриенко Сушко назвал бы серебряным мальчиком, Джигурду — бронзовым рыком, а Волочковой отвел титул «кожаный шпагат».

«Единственный, кому не надо ничего менять — Филипп Киркоров, который король. Ведь в последнее время это очень символично. Все кричат „А король-то голый“, а ему все до лампочки», — подытожил критик.

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