«Короткий путь к измене»: почему батюшка запрещает флиртовать

По мнению священника, флирт ничего не обязывает, содержит пошлость, нецеломудрие и намеки. Он часто связан с блудными отношениями — грехом, который препятствует нормальной семейной жизни. Человек, умеющий хорошо флиртовать, может вызывать подозрение в богатом опыте добрачных связей. А склонность к легким отношениям в браке — «очень короткий путь к измене». Привычка флиртовать направо и налево создает риск влюбиться не в свою жену.

Отец Александр подчеркивает: флирт мешает взаимному узнаванию. Люди прячут себя за словоблудием, хотят обворожить, а потом «затемнение в глазах проходит», и следует развод. В семье же живут с теми, какие есть на самом деле. Поэтому способность флиртовать — скорее минус, чем плюс. Те, кто не флиртует, как правило, становятся лучшими женами и мужьями.

Возможно ли построить отношения без флирта? Священник отвечает: да, если быть православным. Когда люди встречаются, им не нужен «непонятный язык» — они смотрят друг на друга по существу. Главное — стремление к Богу, и Он поможет найти союзника. Флирт — не добродетель, а надежда на себя, на свои способности, что уводит в греховную сферу. Практика показывает: люди, шедшие путем серьезных отношений, получили нормальные семьи. Даже те, кто умел флиртовать, воцерковившись, сознательно отказывались от этого навыка. Вывод однозначен: лучше в своей жизни обойтись без флирта.