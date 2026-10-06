Корзина для кондиционера может рухнуть: чем грозит хранение вещей?

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что корзина для кондиционера, доверху набитая вещами, может рухнуть. Об этом он рассказал « Москве 24 ». По его словам, хранение легко воспламеняющихся предметов в этом месте к тому же нарушает требования противопожарной безопасности.

Бондарь отметил, что если корзина упадет на машину, имущество соседей или на людей, виновному придется возмещать вред в полном объеме. В том числе расходы на лечение, утраченный заработок и моральный вред. Эксперт предупредил, что в таком случае возможна и уголовная ответственность. Если упавшая из корзины вещь приведет к смерти пострадавшего, виновного могут приговорить к двум годам лишения свободы.