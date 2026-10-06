Корзина для кондиционера может рухнуть: чем грозит хранение вещей?

Эксперт Бондарь: корзина для кондиционера с вещами может рухнуть

Общество

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что корзина для кондиционера, доверху набитая вещами, может рухнуть. Об этом он рассказал «Москве 24». По его словам, хранение легко воспламеняющихся предметов в этом месте к тому же нарушает требования противопожарной безопасности.

Бондарь отметил, что если корзина упадет на машину, имущество соседей или на людей, виновному придется возмещать вред в полном объеме. В том числе расходы на лечение, утраченный заработок и моральный вред. Эксперт предупредил, что в таком случае возможна и уголовная ответственность. Если упавшая из корзины вещь приведет к смерти пострадавшего, виновного могут приговорить к двум годам лишения свободы.

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