Кошачьи глаза на лицах людей: что случилось с американцем после операции на мозге

Житель США после операции на мозге начал видеть на лицах окружающих кошачьи глаза, enlarged зрачки и полоски, похожие на шерсть. Об этом сообщает журнал Cortex: случай описали нейробиологи из Дартмутского колледжа и женской больницы Бригхэма.

Необычное искажение зависело от того, кого 28-летний мужчина видел первым утром: если это была его кошка, человеческие лица на протяжении дня приобретали ее черты. Если же утро начиналось с человеческого лица, то кошка, наоборот, казалась похожей на этого человека.

Два года назад пациенту удалили часть правой височной доли мозга из-за аномального переплетения кровеносных сосудов, после чего он и заметил странные изменения зрения. Правая височная доля участвует в распознавании лиц — в ней находятся области, помогающие мозгу запоминать их особенности, однако точно утверждать, что нарушение вызвало именно удаление ткани, пока нельзя.

Ученые связали эффект с сочетанием двух редких нарушений — палинопсии и прозопометаморфопсии. При палинопсии ранее увиденный образ продолжает влиять на восприятие новых объектов, а прозопометаморфопсия искажает отдельные черты лиц. В случае пациента мозг словно переносил детали внешности одного существа на других людей или животных. Чтобы изучить явление точнее, исследователи создали цифровые изображения искаженных лиц с помощью нейросети — мужчина сам менял их на компьютере, пока портреты не начинали соответствовать тому, что он видел в реальности. Группа планирует продолжить работу с пациентом; лаборатория уже получила сообщения от более чем 250 человек со схожими искажениями восприятия лиц.