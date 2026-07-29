Кошка Мацика на Эльбрусе: биолог объяснил, почему спасатели не имели права брать ее с собой

Биолог Павел Глазков в разговоре с MIR24.TV прокомментировал судьбу кошки Мацики, чьи хозяева — боснийские альпинисты — погибли при восхождении на Эльбрус. По его словам, домашние питомцы крайне плохо переносят недостаток кислорода в горах, и подвергать их таким испытаниям категорически нельзя ни с точки зрения зоопсихологии, ни из соображений безопасности.