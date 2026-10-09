Космические овощи в каждой школе? Полковник Шутов предложил масштабный проект
Полковник Шутов: школы нужно подключить к выращиванию «космических овощей»
Полковник Космических войск РФ Виктор Шутов предложил подключить школы России к выращиванию «космических овощей». Об этом он заявил в беседе с ИС «Вести». По словам Шутова, проект нужно масштабировать на тысячи учебных заведений, а не ограничиваться пятью школами.
Он отметил, что в стране тысячи школ, поэтому планируется привлечь хотя бы тысячу. Полковник также допустил, что такой опыт будет мотивировать школьников заниматься сельским хозяйством. В планах — знакомство учащихся с космической селекцией растений.