Космические овощи в каждой школе? Полковник Шутов предложил масштабный проект

Полковник Космических войск РФ Виктор Шутов предложил подключить школы России к выращиванию «космических овощей». Об этом он заявил в беседе с ИС «Вести». По словам Шутова, проект нужно масштабировать на тысячи учебных заведений, а не ограничиваться пятью школами.